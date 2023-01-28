В Мариуполе раздался мощный взрыв, город остался без электричества

Рашисты оккупировали Мариуполь весной 2022 года, фото: «Фокус»

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Ракурс

У Маріуполі, тимчасово окупованому місті Донецької області, сьогодні, 28 січня, близько 8.20 пролунав гучний вибух, джерело якого розташовувалося у Кальміуському районі на межі заводів Азовмаш/Ілліча.

Після цього в більшій частині міста та багатьох селищах приморської частини Маріупольського району зникла електроенергія. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Відсутні електрика, вода та великі проблеми з мобільним зв’язком та інтернетом в Маріуполі та районі. Привіт, печери, — зазначив Андрющенко.

За його словами, вибухи стають дедалі частішими в місті, тож окупанти вже не намагаються пояснювати їх проведенням «розмінування».