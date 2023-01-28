У Маріуполі пролунав потужний вибух, місто залишилося без електрики

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Рашисти окупували Маріуполь навесні 2022 року, фото: «Фокус»
У Маріуполі пролунав потужний вибух, місто залишилося без електрикиhttps://racurs.ua/ua/n179332-u-mariupoli-prolunav-potujnyy-vybuh-misto-zalyshylosya-bez-elektryky.htmlРакурс
У Маріуполі, тимчасово окупованому місті Донецької області, сьогодні, 28 січня, близько 8.20 пролунав гучний вибух, джерело якого розташовувалося у Кальміуському районі на межі заводів Азовмаш/Ілліча.
Після цього в більшій частині міста та багатьох селищах приморської частини Маріупольського району зникла електроенергія. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Відсутні електрика, вода та великі проблеми з мобільним зв’язком та інтернетом в Маріуполі та районі. Привіт, печери, — зазначив Андрющенко.
За його словами, вибухи стають дедалі частішими в місті, тож окупанти вже не намагаються пояснювати їх проведенням «розмінування».
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