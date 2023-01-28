Самолет F-16, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n179337-24-sovremennyh-samoleta-rasschityvaet-poluchit-ukraina-vozdushnye-sily.html

Ракурс

Україна розраховує на першу поставку 24 винищувачів від міжнародних союзників — два батальйони по 12 винищувачів у кожному

Пріоритетом ВПС є отримання американських F-16, хоча Київ розглядає можливість придбання французьких винищувачів Rafale і шведських Saab Gripen. Про це повідомляє іспанське видання El Pais з посиланням на коментар речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

Ігнат зазначив, що в короткостроковій перспективі українські військові не зможуть розраховувати на ці літаки на полі бою, оскільки, окрім складних політичних переговорів, необхідних для передачі літаків, щонайменше півроку потрібно для підготовки пілотів і ремонтних бригад на місцях.

З початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року країни колишнього комуністичного блоку, в ангарах яких досі стоять МіГ-29, зокрема Польща та Словаччина, запропонували передати ці винищувачі Україні.

Ігнат зазначив, що ці літаки не є пріоритетними, оскільки не матимуть значення на полі бою, додавши, що Україна отримує запчастини для своїх літаків з цих країн.

Під час брифінгу у Києві Ігнат зазначив, що старі радянські моделі літаків, котрі наразі має на озброєнні Україна, не йдуть ні в яке порівняння з найсучаснішими російськими винищувачами.

За словами Ігната, Україна хоче мати одну модель багатоцільового винищувача. Багатоцільові винищувачі характеризуються тим, що їх можна використовувати для ведення повітряних боїв, знищення ракет і безпілотників, а також для атак на наземні цілі.

Пріоритетом для України є F-16, оскільки він широко використовується у близько 50 країнах світу, тож таких літаків є більше. Якщо отримати достатню кількість F-16 не вдасться, є й інші варіанти, такі як Rafale та Saab Gripen. Недоліком цього варіанту є, зокрема, вища вартість літаків.

Джерело: El Pais