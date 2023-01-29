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Убирайся на болота, чувак - украинский комментатор о фоле против российского футболиста (ВИДЕО)

Убирайся на болото, чувак — украинский комментатор о фоле против российского футболиста (ВИДЕО)

29 янв 2023, 11:23
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Український спортивний коментатор не стримався в прямому ефірі під час матчу французького чемпіонату з футболу.





Реакція Віталія Кравченка на фол проти росіянина Олександра стала вірусною у ТікТок.

Відправляйся на болото, чувак, — сказав Кравчекно в ефірі під час матчу 20 туру чемпіонату Франції зустрічались «Марсель» та «Монако» (1:1).

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За «Монако» грав росіянин Головін. В одному з епізодів матчу проти нього порушили правила, але український коментатор підтримав поуршника з «Марселя».

Ігор Тудор вже навіть вийшов розганяти футболістів обох команд. Ну, з одного боку там футболісти, а з іншого… Я вважаю, що Валантен Ронж'є все правильно зробив. Мало навіть. Треба було в пику дати. Але і того було б мало. Сподіваюсь, арбітр зараз каже: «Відправляйся на болото, чувак, і більше не вилазь звідти, — сказав коментатор.

Відео з цим моментом зібрало вже понад 70 тис. переглядів у ТікТок.

Источник: Ракурс


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