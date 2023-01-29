Забирайся на болота, чуваче - український коментатор про фол проти російського футболіста

https://racurs.ua/ua/n179363-zabyraysya-na-bolota-chuvache-ukrayinskyy-komentator-pro-fol-proty-rosiyskogo-futbolista-video.html

Ракурс

Український спортивний коментатор не стримався в прямому ефірі під час матчу французького чемпіонату з футболу.

Реакція Віталія Кравченка на фол проти росіянина Олександра стала вірусною у ТікТок.

Відправляйся на болото, чувак, — сказав Кравчекно в ефірі під час матчу 20 туру чемпіонату Франції зустрічались «Марсель» та «Монако» (1:1).

За «Монако» грав росіянин Головін. В одному з епізодів матчу проти нього порушили правила, але український коментатор підтримав поуршника з «Марселя».

Ігор Тудор вже навіть вийшов розганяти футболістів обох команд. Ну, з одного боку там футболісти, а з іншого… Я вважаю, що Валантен Ронж'є все правильно зробив. Мало навіть. Треба було в пику дати. Але і того було б мало. Сподіваюсь, арбітр зараз каже: «Відправляйся на болото, чувак, і більше не вилазь звідти, — сказав коментатор.

Відео з цим моментом зібрало вже понад 70 тис. переглядів у ТікТок.