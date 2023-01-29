Время работает на россию, поэтому Украину нужно вооружить — The Wall Street Journal об увеличении военной помощи

https://racurs.ua/n179372-vremya-rabotaet-na-rossiu-poetomu-ukrainu-nujno-voorujit-the-wall-street-journal-ob-uvelichenii.html

Ракурс

За рішенням різко збільшити військову допомогу Україні стоїть побоювання деяких західних столиць, що зараз час працює на росію.

The Wall Street Journal написала, що ця стурбованість передбачає: вікно можливостей для України не нескінченне, їй потрібна потужна західна зброя — основні бойові танки, інші бронемашини та більше систем ППО.

Усе це необхідно доправити найближчим часом, щоб посилити імпульс, досягнутий у наступальних успіхах під Києвом, Харковом та Херсоном у минулому року.

WSJ пише, що торік посадовці на Заході вважали, що чим довше будуть зіткнення, тим більше шансів у Києва здобути перемогу. Однак згодом впевненість у вірності такій позиції ослабла.

Як зазначає видання, чиновники тепер побоюються, що Москва може «перемогти» в будь-якому затяжному конфлікті «на виснаження».

З цим і пов’язане рішення збільшити обсяги військової допомоги, що надається Києву.