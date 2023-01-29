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Украинские танкисты прибыли в Британию, фото: Минобороны Великобритании
Украинские танкисты прибыли на обучение в Великобританию (ФОТО)https://racurs.ua/n179376-ukrainskie-tankisty-pribyli-na-obuchenie-v-velikobritaniu-foto.htmlРакурс
Українські танкові екіпажі прибули до Великої Британії, щоб розпочати підготовку для подальшої боротьби проти росії.
Про це сьогодні, 29 січня, повідомляється на сторінці Міноборони Великої Британії у Твіттері.
Велика Британія надасть Україні танки Challenger 2 разом з іншими країнами-партнерами, демонструючи міцність підтримки України на міжнародному рівні, — наголошується в повідомленні.
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