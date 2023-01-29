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Ракурс
Украинские танкисты прибыли в Британию, фото: Минобороны Великобритании

Украинские танкисты прибыли на обучение в Великобританию (ФОТО)

29 янв 2023, 16:53
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Українські танкові екіпажі прибули до Великої Британії, щоб розпочати підготовку для подальшої боротьби проти росії.





Про це сьогодні, 29 січня, повідомляється на сторінці Міноборони Великої Британії у Твіттері.

Велика Британія надасть Україні танки Challenger 2 разом з іншими країнами-партнерами, демонструючи міцність підтримки України на міжнародному рівні, — наголошується в повідомленні.

Українські танкісти прибули до Британії, фото: Міноборони Великої Британії

Источник: Ракурс


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