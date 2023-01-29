Українські танкісти прибули до Британії, фото: Міноборони Великої Британії

https://racurs.ua/ua/n179376-ukrayinski-tankisty-prybuly-na-navchannya-u-velyku-brytaniu-foto.html

Ракурс

Українські танкові екіпажі прибули до Великої Британії, щоб розпочати підготовку для подальшої боротьби проти росії.

Про це сьогодні, 29 січня, повідомляється на сторінці Міноборони Великої Британії у Твіттері.