В Волгограде дорожные знаки заменили на «Сталинград» накануне визита путина

В Волгограде установили дорожные знаки «Сталинград», фото: «Волгоградская правда»

https://racurs.ua/n179425-v-volgograde-dorojnye-znaki-zamenili-na-stalingrad-nakanune-vizita-putina.html

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У російському Волгограді дорожні знаки «Волгоград» тимчасово замінені на знаки «Сталінград» на всіх основних в’їздах до міста.

Такі дії місцевих чиновників пояснюються наближенням дати 80-річчя перемоги радянського союзу у Сталінградській битві, повідомляє агентство «Інтерфакс» з посиланням на прес-службу мерії.

Також цього тижня до міста має прибути російський диктатор володимир путін.

Місцева влада ще у 2013 році ухвалила рішення повертати місту назву Сталінград на десять днів на рік — у дні, пов’язані з ключовими подіями Сталінградської битви та російськими військовими святами. Найближча така дата — 2 лютого (день капітуляції в 1943 році останньої групи оточених німецьких військ).

Зазначається, що у дні святкування ювілею перемоги СРСР у Сталінградській битві 1−2 лютого також стануть у Волгоградській області вихідними. У регіоні заплановані загалом 250 тематичних заходів, серед яких військовий парад та феєрверк.

Джерело: «Інтерфакс»