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ВСУ уничтожили ряд лодок с российскими диверсантами, фото: «Звезда»

Пять легкомоторных лодок с диверсантами уничтожили за сутки — Генштаб

31 янв 2023, 12:54
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Російські загарбники активізували діяльність своїх диверсійно-розвідувальних груп у районі островів у гирлі Дніпра.





Про це сьогодні, 31 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

За останню добу Сили оборони України знищили як мінімум п’ять легкомоторних човнів із такими групами противника, — зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, 10 січня керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін в ефірі одного з українських телеканалів повідомляв, що ЗСУ знищили на Херсонщині катер та два маломоторних човни з диверсійними групами.

Источник: Ракурс


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