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ЗСУ знищили низку човнів з російськими диверсантами, фото: «Звезда»
П’ять легкомоторних човнів з диверсантами знищили за добу — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n179427-p-yat-legkomotornyh-chovniv-z-dyversantamy-znyschyly-za-dobu-genshtab.htmlРакурс
Російські загарбники активізували діяльність своїх диверсійно-розвідувальних груп у районі островів у гирлі Дніпра.
Про це сьогодні, 31 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
За останню добу Сили оборони України знищили як мінімум п’ять легкомоторних човнів із такими групами противника, — зазначають у Генштабі.
Нагадаємо, 10 січня керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін в ефірі одного з українських телеканалів повідомляв, що ЗСУ знищили на Херсонщині катер та два маломоторних човни з диверсійними групами.
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