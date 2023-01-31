ЗСУ знищили низку човнів з російськими диверсантами, фото: «Звезда»

https://racurs.ua/ua/n179427-p-yat-legkomotornyh-chovniv-z-dyversantamy-znyschyly-za-dobu-genshtab.html

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Російські загарбники активізували діяльність своїх диверсійно-розвідувальних груп у районі островів у гирлі Дніпра.

Про це сьогодні, 31 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

За останню добу Сили оборони України знищили як мінімум п’ять легкомоторних човнів із такими групами противника, — зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, 10 січня керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін в ефірі одного з українських телеканалів повідомляв, що ЗСУ знищили на Херсонщині катер та два маломоторних човни з диверсійними групами.