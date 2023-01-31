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Антидроновое ружье помогло приземлить российский беспилотник, фото: «Суспільне»
ВСУ с помощью антидронового ружья приземлили беспилотник врага (ВИДЕО)https://racurs.ua/n179429-vsu-s-pomoschu-antidronovogo-rujya-prizemlili-bespilotnik-vraga-video.htmlРакурс
Захисники України з 59-ї бригади за допомогою антидронової рушниці приземлили дрон окупантів.
Відповідне відео, зняте камерою захопленого дрона, опублікував у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.
За словами Гончаренка, це відео стало результатом застосування антидронової рушниці, придбаної за зібрані волонтерами кошти.
Спочатку дрон залітає до ЗСУ в гості. Потім оператор втрачає контроль над «пташкою», а та заходить на посадку. І все, вона наша. Ось для чого потрібні антидронові рушниці, в тому числі, — наголосив він. — У нас +1 дрон, у ворога -1.
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