Командный пункт рф уничтожили ВСУ — россияне спасались бегством

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Ракурс

Командний пункт і боєкомплект російських загарбників знищили військовослужбовці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України. Про це повідомляє прес-служба бригади 31 січня у Фейсбук.

Артилеристи 28-ї ОМБр працювали спільно з аеророзвідниками батальйону «Свобода» четвертої бригади Національної гвардії України.