Командний пункт рф знищили ЗСУ — росіяни втікали на мотоциклі

https://racurs.ua/ua/n179434-komandnyy-punkt-rf-znyschyly-zsu-rosiyany-vtikaly-na-motocykli-video.html

Ракурс

Командний пункт і боєкомплект російських загарбників знищили військовослужбовці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України. Про це повідомляє прес-служба бригади 31 січня у Фейсбук.

Артилеристи 28-ї ОМБр працювали спільно з аеророзвідниками батальйону «Свобода» четвертої бригади Національної гвардії України.