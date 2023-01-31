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Ракурс
Командний пункт рф знищили ЗСУ — росіяни втікали на мотоциклі

Командний пункт рф знищили ЗСУ — росіяни втікали на мотоциклі (ВІДЕО)

31 січ 2023, 17:22
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Командний пункт і боєкомплект російських загарбників знищили військовослужбовці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України. Про це повідомляє прес-служба бригади 31 січня у Фейсбук.





Артилеристи 28-ї ОМБр працювали спільно з аеророзвідниками батальйону «Свобода» четвертої бригади Національної гвардії України.

Загарбники були настільки перелякані, що втекли на краденому мотоциклі, покинувши своїх поранених, — йдеться у повідомленні

Джерело: Ракурс


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