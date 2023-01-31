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Ракурс
Кто из нардепов ушел воевать, назвал Стефанчук

Кто из нардепов ушел воевать, назвал Стефанчук

31 янв 2023, 18:57
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Хто з народних депутатів пішов захищати Україну у складі Збройних сил, назвав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.





Щонайменше є двоє народних депутатів, які воюють на передовій — це Роман Костенко (ветеран АТО, кіборг з фракції «Голос» — ред.) і Роман Лозинський (парламентар, екс-член «Голосу» — ред.). Вони фактично з першого дня пішли на фронт і дуже ефективно працюють і на фронті, і працюють у Верховній Раді України. Вони беруть участь у засіданнях як комітетів, так і Верховної Ради, — розповів Стефанчук.

З його слів, перший заступник голови комітету Ради з питань організації державної влади Лозинський за сумісництвом є матросом Сил спеціальних операцій ЗСУ. Водночас Костенко — секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, також є полковником СБУ. У 2022 році він брав участь в обороні Миколаєва, а також у звільненні Снігурівки.

Роман Костенко

Роман Лозинський

Стефанчук додав, що не знає випадків, коли на фронт вирушали діти нардепів. Спікер Ради пов’язує це із «молодим» складом парламенту.

Що стосується дітей (депутатів — ред.), мені про таких не відомо. Напевно, зокрема тому, що у нас достатньо молодий склад Верховної Ради. У когось ще просто немає дітей, у когось вони маленькі. Що стосується старшого покоління, я про такі випадки не знаю, — додав Стефачук.

Источник: Ракурс


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