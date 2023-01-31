Хто з нардепів пішов воювати, назвав Стефанчук

https://racurs.ua/ua/n179440-hto-z-nardepiv-pishov-vouvaty-nazvav-stefanchuk.html

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Хто з народних депутатів пішов захищати Україну у складі Збройних сил, назвав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Щонайменше є двоє народних депутатів, які воюють на передовій — це Роман Костенко (ветеран АТО, кіборг з фракції «Голос» — ред.) і Роман Лозинський (парламентар, екс-член «Голосу» — ред.). Вони фактично з першого дня пішли на фронт і дуже ефективно працюють і на фронті, і працюють у Верховній Раді України. Вони беруть участь у засіданнях як комітетів, так і Верховної Ради, — розповів Стефанчук.

З його слів, перший заступник голови комітету Ради з питань організації державної влади Лозинський за сумісництвом є матросом Сил спеціальних операцій ЗСУ. Водночас Костенко — секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, також є полковником СБУ. У 2022 році він брав участь в обороні Миколаєва, а також у звільненні Снігурівки.

Стефанчук додав, що не знає випадків, коли на фронт вирушали діти нардепів. Спікер Ради пов’язує це із «молодим» складом парламенту.