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Силы Терробороны показали, как будут защищать северные рубежи

Силы Терробороны показали, как будут защищать северные рубежи (ВИДЕО)

31 янв 2023, 20:20
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Бійці Вишгородського батальйону 114-ї бригади Сил Територіальної оборони Збройних сил України одними з перших зіткнулись з pociянами у перші дні повномасштабного вторгнення армії рф.





Усе довкола ще довго нагадуватиме про «руcкій мір», який навесні 2022-го впритул наблизився до Києва, — йдеться у повідомленні Сил Тро.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що російським війська не вдається перерізати трасу, якою доставляють боєприпаси, їжу та амуніцію для українських захисників у Бахмуті. Як вказали у Східному угрупованні військ ЗСУ, Бахмут залишається одним із головних напрямів удару противника. За минулу добу у цьому районі сталося 42 бойові зіткнення.

Источник: Ракурс


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