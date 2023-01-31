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Ракурс
Сили Тероборони показали, як боронитимуть північні рубежі

Сили Тероборони показали, як боронитимуть північні рубежі (ВІДЕО)

31 січ 2023, 20:20
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Бійці Вишгородського батальйону 114-ї бригади Сил Територіальної оборони Збройних сил України одними з перших зіткнулись з pociянами у перші дні повномасштабного вторгнення армії рф.





Усе довкола ще довго нагадуватиме про «руcкій мір», який навесні 2022-го впритул наблизився до Києва, — йдеться у повідомленні Сил Тро.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що російським війська не вдається перерізати трасу, якою доставляють боєприпаси, їжу та амуніцію для українських захисників у Бахмуті. Як вказали у Східному угрупованні військ ЗСУ, Бахмут залишається одним із головних напрямів удару противника. За минулу добу у цьому районі сталося 42 бойові зіткнення.

Джерело: Ракурс


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