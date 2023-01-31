Сили Тероборони показали, як боронитимуть північні рубежі

https://racurs.ua/ua/n179442-syly-teroborony-pokazaly-yak-boronytymut-pivnichni-rubeji-video.html

Ракурс

Бійці Вишгородського батальйону 114-ї бригади Сил Територіальної оборони Збройних сил України одними з перших зіткнулись з pociянами у перші дні повномасштабного вторгнення армії рф.

Усе довкола ще довго нагадуватиме про «руcкій мір», який навесні 2022-го впритул наблизився до Києва, — йдеться у повідомленні Сил Тро.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що російським війська не вдається перерізати трасу, якою доставляють боєприпаси, їжу та амуніцію для українських захисників у Бахмуті. Як вказали у Східному угрупованні військ ЗСУ, Бахмут залишається одним із головних напрямів удару противника. За минулу добу у цьому районі сталося 42 бойові зіткнення.