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Ракурс
Солдат рф - Наша картинно-демонстрационная армия рухнет как карточный дом

Солдат рф — Наша картинно-демонстрационная армия рухнет как карточный дом (АУДИО)

31 янв 2023, 22:57
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Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало чергове аудіоперехоплення розмови воєнних злочинців рф.





Я так і знав, що буде, що коли почнеться щось серйозне… І ми…, оця картинно-демонстраційна армія у нас рухне як картковий будинок, — заявив окупант своєму колезі.

Загарбники також обговорювали низький рівень боєздатності збройних сил росії та способи ухилення від участі у агресії проти України, до яких вдаються представники старшого офіцерського складу.

Сирія зараз, цвинтар генералів… Там полковники на лейтенантських посадах, — заявив військовий рф.

Один перед одним ви*буються, хто крутіший… Ось почалася війна, і ніхто не знає, що робити, — вказав солдат рф.

Источник: Ракурс


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