Солдат рф - Наша картинно-демонстрационная армия рухнет как карточный дом

https://racurs.ua/n179449-soldat-rf-nasha-kartinno-demonstracionnaya-armiya-ruhnet-kak-kartochnyy-dom-audio.html

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало чергове аудіоперехоплення розмови воєнних злочинців рф.

Я так і знав, що буде, що коли почнеться щось серйозне… І ми…, оця картинно-демонстраційна армія у нас рухне як картковий будинок, — заявив окупант своєму колезі.

Загарбники також обговорювали низький рівень боєздатності збройних сил росії та способи ухилення від участі у агресії проти України, до яких вдаються представники старшого офіцерського складу.

Сирія зараз, цвинтар генералів… Там полковники на лейтенантських посадах, — заявив військовий рф.