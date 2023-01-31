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Солдат рф - Наша картинно-демонстрационная армия рухнет как карточный дом
Солдат рф — Наша картинно-демонстрационная армия рухнет как карточный дом (АУДИО)https://racurs.ua/n179449-soldat-rf-nasha-kartinno-demonstracionnaya-armiya-ruhnet-kak-kartochnyy-dom-audio.htmlРакурс
Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало чергове аудіоперехоплення розмови воєнних злочинців рф.
Я так і знав, що буде, що коли почнеться щось серйозне… І ми…, оця картинно-демонстраційна армія у нас рухне як картковий будинок, — заявив окупант своєму колезі.
Загарбники також обговорювали низький рівень боєздатності збройних сил росії та способи ухилення від участі у агресії проти України, до яких вдаються представники старшого офіцерського складу.
Сирія зараз, цвинтар генералів… Там полковники на лейтенантських посадах, — заявив військовий рф.
Один перед одним ви*буються, хто крутіший… Ось почалася війна, і ніхто не знає, що робити, — вказав солдат рф.
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