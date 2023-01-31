Солдат рф — Наша картинно-демонстраційна армія рухне як картковий будинок

https://racurs.ua/ua/n179449-soldat-rf-nasha-kartynno-demonstraciyna-armiya-ruhne-yak-kartkovyy-budynok-audio.html

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало чергове аудіоперехоплення розмови воєнних злочинців рф.

Я так і знав, що буде, що коли почнеться щось серйозне… І ми…, оця картинно-демонстраційна армія у нас рухне як картковий будинок, — заявив окупант своєму колезі.

Загарбники також обговорювали низький рівень боєздатності збройних сил росії та способи ухилення від участі у агресії проти України, до яких вдаються представники старшого офіцерського складу.

Сирія зараз, цвинтар генералів… Там полковники на лейтенантських посадах, — заявив військовий рф.