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Министр энергетики правительства Гройсмана получил подозрение в ГБР

Министр энергетики правительства Гройсмана получил подозрение в ГБР

1 фев 2023, 13:36
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Держбюро розслідувань 1 лютого повідомило про підозру колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику.





УП пише, що його підозрюють у підписанні збиткових для держави угод на користь пов’язаних з олігархом Дмитром Фірташем компаній на суму 1,5 млрд грн.

Насалик очолював Міненерго у 2016−2019 роках в уряді Володимира Гройсмана.

У листопаді 2020 року ВАКС закрив справу про неправдиву інформацію у деклараціях екс-міністра енергетики та вугільної промисловості Насалика.

Насалику інкримінували замовчування у декларації фінансового зобов’язання у 1,2 млн дол. Не вказував він його із 2015 до 2018 року. Щобільше — торік правоохоронці виявили, що екс-міністр у декларації не вказав 29 млн грн. Слідство у цій справі закінчилося у серпні 2019 року.

Источник: Ракурс


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