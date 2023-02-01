Міністр енергетики уряду Гройсмана отримав підозру ДБР

https://racurs.ua/ua/n179468-ministr-energetyky-uryadu-groysmana-otrymav-pidozru-dbr.html

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Держбюро розслідувань 1 лютого повідомило про підозру колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику.

УП пише, що його підозрюють у підписанні збиткових для держави угод на користь пов’язаних з олігархом Дмитром Фірташем компаній на суму 1,5 млрд грн.

Насалик очолював Міненерго у 2016−2019 роках в уряді Володимира Гройсмана.

У листопаді 2020 року ВАКС закрив справу про неправдиву інформацію у деклараціях екс-міністра енергетики та вугільної промисловості Насалика.

Насалику інкримінували замовчування у декларації фінансового зобов’язання у 1,2 млн дол. Не вказував він його із 2015 до 2018 року. Щобільше — торік правоохоронці виявили, що екс-міністр у декларації не вказав 29 млн грн. Слідство у цій справі закінчилося у серпні 2019 року.