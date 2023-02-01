СБУ объяснила обыск у Коломойского

https://racurs.ua/n179470-sbu-obyasnila-obysk-u-kolomoyskogo.html

Ракурс

Служба безпеки України пояснила ранкові обшуки в помешканні Ігоря Коломойського.

Прес-служба СБУ каже, що викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд грн на ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта» колишнім менеджментом цих компаній.

Протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

ПАТ «Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією України, а ПАТ «Укртатнафта» — нафтопереробною.

Наразі у рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів. За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній, — йдеться в офіціозі СБУ.

Відомство також опублікувало деякі фото обшуку у помешканні Ігоря Коломойського.

СБУ розповіла, що у рамках слідчих дій спільно з Бюро економічної безпеки провела низку обшуків: за місцем проживання фактичних власників і топменеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять «Укрнафта» та «Укртатнафта», а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України.

За результатами слідчих дій топ-менеджменту ПАТ «Укртатнафта» оголошено про підозри у вчинені кримінальних правопорушень. Про те, чи отримав підозру сам Коломойський у повідомленні СБУ не вказано.

«Ракурс» повідомляв про ранковий обшук в помешканні Коломойського в Буковелі.