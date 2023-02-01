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Ракурс
СБУ пояснила обшук в Коломойського

СБУ пояснила обшук в Коломойського

1 лют 2023, 14:09
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Служба безпеки України пояснила ранкові обшуки в помешканні Ігоря Коломойського.





Прес-служба СБУ каже, що викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд грн на ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта» колишнім менеджментом цих компаній.

Протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

СБУ пояснила обшук в Коломойського

ПАТ «Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією України, а ПАТ «Укртатнафта» — нафтопереробною.

Наразі у рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів. За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній, — йдеться в офіціозі СБУ.

Відомство також опублікувало деякі фото обшуку у помешканні Ігоря Коломойського.

СБУ пояснила обшук в Коломойського

СБУ розповіла, що у рамках слідчих дій спільно з Бюро економічної безпеки провела низку обшуків: за місцем проживання фактичних власників і топменеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять «Укрнафта» та «Укртатнафта», а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України.

За результатами слідчих дій топ-менеджменту ПАТ «Укртатнафта» оголошено про підозри у вчинені кримінальних правопорушень. Про те, чи отримав підозру сам Коломойський у повідомленні СБУ не вказано.

«Ракурс» повідомляв про ранковий обшук в помешканні Коломойського в Буковелі.

Джерело: Ракурс


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