ГУР сообщило, когда ждать активизации событий на фронте

ГУР сообщил, когда ждать активизации событий на фронте. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n179476-gur-soobschilo-kogda-jdat-aktivizacii-sobytiy-na-fronte.html

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Україна перебуває напередодні дуже активної фази війни із російською федерацією.

Ситуація на фронті зараз важка й росіяни продовжують наступальні дії. Враховуючи стан війська та техніки москві нічого не залишається, окрім як воювати кількістю. А втрати загарбників набагато перевищують втрати українських Сил оборони. Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив в ефірі телеканалу Freedom.

Ми знаходимося напередодні дуже активної фази. І лютий, і березень будуть дуже активні дії, — наголосив розвідник.

За його словами, окупанти розуміють, що союзники України посилили їй допомогу, а незабаром очікується ще й нове засідання у форматі «Рамштайн». Саме тому командування рф кидає в бій частково мобілізованих, а також найманців приватної військової компанії «Вагнер».

Юсов упевнений, що переломити хід наступальних дій допоможе майстерність та мотивації українських військових, а також вітчизняне за західне озброєння.

Нагадаємо, командувач Збройних сил Литви генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис днями заявив, що росія хоче скористатися «вікном можливостей» перед постачанням Україні важкої бронетехніки й поспішає здійснити повторний наступ на українські території.