рф поспішає здійснити повторний наступ на Україну, вважає литовський генерал. Фото:

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Країна-агресор російська федерація поспішає здійснити повторний наступ на території України.

Ворог хоче скористатися «вікном можливостей» перед постачанням Україні важкої бронетехніки. Окупанти вже перейшли до тотальної війни й фази, коли ключову роль відіграє матеріальне забезпечення і логістика. Тому зараз західні союзники України повинні усвідомити всю неминучість військової підтримки українського народу. Про це командувач Збройних сил Литви генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис заявив в інтерв’ю Guildhall.

Адже зараз навіть сліпому видно, що вони готуються до наступної хвилі наступу. І зупинитися або змінити задум вони, можливо, можуть тільки за умови, якщо побачать, що Україна має достатню кількість обладнання, амуніції, озброєння і підготовленого особового складу, — зазначив він.

Генерал наголосив, що російська федерація готова до тривалої фази війни й має всі умови для того, щоб забезпечити армію загарбників амуніцією, танками та бойовими машинами.

За словами Рупшиса, важливу роль під час війни відіграє саме важка бронетехніка. Окупанти розуміють, що їм тягнути з наступом до кінця весни буде пізно, бо ЗСУ до того часу можуть отримати важки західні танки та БМП.

Командувач ЗС Литви додав, що всі в НАТО розуміють те, що «ваша війна — це наша війна», тому Альянс повинен підтримати Україну всіма доступними засобами.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни заявили, що затримки постачання західних танків та бронетранспортерів можуть коштувати Україні можливості для контрнаступу взимку 2023 року. А рф тим часом готує сили, щоб розпочати власний наступ у Луганській області та посилює свої дії в районі Бахмута на Донеччині.

Джерело: Guildhall