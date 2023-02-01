СБУ и Офис генпрокурора объяснили масштабные обыски у топ-чиновников

Обыски 1 февраля. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n179478-sbu-i-ofis-genprokurora-obyasnili-masshtabnye-obyski-u-top-chinovnikov.html

Ракурс

Масштабні обшуки по всій території України, які правоохоронці проводять 1 лютого, пояснили в Службі безпеки України.

Служба безпеки України разом із колегами по силовому блоку проводить низку масштабних оперативно-слідчих заходів, направлених на боротьбу із внутрішнім ворогом. Про це заявив очільник СБУ Василь Малюк, передає прес-центр спецслужби.

Зазначається, що мова йде про відпрацювання осіб, котрі своїми діями шкодять безпеці держави у різних сферах: зрадників України і агентів російських спецслужб, представників організованої злочинності, посадовців, чиновників і корупціонерів, котрі підривають економіку країни і стабільне функціонування оборонно-промислового комплексу тощо.

У середу, 1 лютого, відбуваються десятки обшуків, а слідчі вручають підозри фігурантам справ. У спецслужбі переконують, що це лише перший етап комплексної і системної роботи правоохоронців.

Ми виконуємо завдання, поставлене Президентом України Володимиром Зеленським, і синхронно завдаємо глобального удару по внутрішньому ворогу, — зазначив Малюк.

В Офісі Генерального прокурора заявили, що 1 лютого за процесуального керівництва ОГПУ повідомлено про підозру низці посадовців. Генпрокурор Андрій Костін додав, що всі чиновники всіх рівнів повинні зрозуміти, що «повернення до минулих часів не буде», бо «Україна йде європейським шляхом та не зверне з нього».

Нагадаємо, 1 лютого в Україні почалися масові обшуки та слідчі дії стосовно осіб, яких підозрюють у корупції та розтратах державних коштів. Правоохоронці приходили до Ігоря Коломойського, екс-глави МВС Арсена Авакова, нардепа від ОПЗЖ Вадима Столара. Обшуки відбувалися й у податковій Києва та Міністерстві оборони.