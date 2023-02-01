Мобилизация в Украине. Фото: kl.informator.ua

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Мобілізація в Україні, яка була оголошена після повномасштабного російського вторгнення, досі триває.

До війська можуть забрати і українців, яких військово-лікарняні комісії визнали обмежено придатними до служби за станом здоров’я. Однак на фронт таких осіб не повинні відправляти. Про це 1 лютого заявив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, повідомляє Telegram-канал Military Media Center.

Ті військовозобов’язані, які обмежено придатні до військової служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані, але їхня служба проходитиме не у бойових частинах, а у військових частинах забезпечення, — зазначив він.

За словами Горбача, ці чоловіки можуть проходити службу в установах та навчальних закладах Міністерства оборони, в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, а також в інших небойових підрозділах.

Нагадаємо, у січні Роман Горбач заявляв, що мобілізація в Україні розпочалася 24 лютого і триває постійно, а «жодних хвиль призову немає". А 22 січня військове керівництво отримало завдання створити резерви, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій.