Оккупанты готовятся к наступлению на отдельных направлениях. Фото: espreso.tv

https://racurs.ua/n179483-vrag-aktivno-vedet-razvedku-gotovitsya-k-nastupleniu-genshtab.html

Ракурс

Російські військові активно ведуть розвідку в Україні. На окремих ділянках ворог готується до наступу.

Попри великі втрати, російські солдати та найманці продовжують спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Водночас українські ракетні війська та артилерія за добу уразила три райони зосередження живої сили та пункт управління окупантів. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 1 лютого.

З мінометів та артилерії ворог обстріляв райони 12 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Райони ще понад 50 населених пунктів були обстріляні росіянами на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

У Генштабі додали, що у Старобільську Луганської області окупаційна влада примушує людей віддавати дітей віком від шести років до «козацько-кадетського корпусу» для начебто правильного патріотичного виховання. Тим, хто відмовляється коритися ворогу, погрожують позбавленням батьківських прав.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки наголошували, що Україна перебуває напередодні дуже активної фази війни із російською федерацією. Активізуватися бойові дії можуть вже у лютому чи березні.