Захватчики обстреляли из минометов село на Черниговщине. Фото: ОПУ

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Російська армія обстріляла Чернігівську область у середу, 1 лютого.

Ворог гатив по селу Єліне з мінометів калібру 120 мм. Одна з мін потрапила у погріб приватного будинку. Внаслідок вибуху загинули троє місцевих жителів, ще один дістав поранення. Про це повідомило оперативне командування «Північ».

А голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив, що загинули четверо місцевих жителів, а один дістав поранення.

Військові зазначили, що окупанти продовжують завдавати мінометних та артилерійських ударів по прикордонних населених пунктах Сумської та Чернігівської областей. У районі населеного пункту Студенок з 14.50 до 15.30 було зафіксовано 17 приходів з міномета. Втрати серед особового складу та техніки відсутні.

А з 15.10 до 15.40 ворог випустив 14 мін ймовірно з міномета 120 мм по району села Єліне.

Нагадаємо, 29 січня росіяни вдарили ракетами С-300 по Харкову. Одна з ракет влучила у чотириповерховий житловий будинок, зруйнувала дах і верхній поверх. Внаслідок обстрілу загинула літня жінка, ще троє осіб дістали поранення.