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Загарбники обстріляли з мінометів село на Чернігівщині. Фото: ОПУ
Загарбники обстріляли з мінометів село на Чернігівщині, четверо загиблихhttps://racurs.ua/ua/n179486-zagarbnyky-obstrilyaly-z-minometiv-selo-na-chernigivschyni-chetvero-zagyblyh.htmlРакурс
Російська армія обстріляла Чернігівську область у середу, 1 лютого.
Ворог гатив по селу Єліне з мінометів калібру 120 мм. Одна з мін потрапила у погріб приватного будинку. Внаслідок вибуху загинули троє місцевих жителів, ще один дістав поранення. Про це повідомило оперативне командування «Північ».
А голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив, що загинули четверо місцевих жителів, а один дістав поранення.
Військові зазначили, що окупанти продовжують завдавати мінометних та артилерійських ударів по прикордонних населених пунктах Сумської та Чернігівської областей. У районі населеного пункту Студенок з 14.50 до 15.30 було зафіксовано 17 приходів з міномета. Втрати серед особового складу та техніки відсутні.
А з 15.10 до 15.40 ворог випустив 14 мін ймовірно з міномета 120 мм по району села Єліне.
Нагадаємо, 29 січня росіяни вдарили ракетами С-300 по Харкову. Одна з ракет влучила у чотириповерховий житловий будинок, зруйнувала дах і верхній поверх. Внаслідок обстрілу загинула літня жінка, ще троє осіб дістали поранення.
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