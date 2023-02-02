Уникальное видео боя под Бахмутом показали Силы терробороны

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Ракурс

Сили територіальної оборони оприлюднили унікальне відео бою під Бахмутом на Донеччині. Про це 2 лютого повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.