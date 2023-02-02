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Ракурс
Уникальное видео боя под Бахмутом показали Силы терробороны

Уникальное видео боя под Бахмутом показали Силы терробороны (ВИДЕО)

2 фев 2023, 09:40
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Сили територіальної оборони оприлюднили унікальне відео бою під Бахмутом на Донеччині. Про це 2 лютого повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.





Унікальні кадри роботи 241-ї бригади Сил територіальної оборони міста Києва під Бахмутом. Сміливість та відвага! — йдеться у повідомленні Страткому ЗСУ.

Источник: Ракурс


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