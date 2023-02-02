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Унікальне відео бою під Бахмутом показали Сили тероборони
Унікальне відео бою під Бахмутом показали Сили тероборони (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179493-unikalne-video-bou-pid-bahmutom-pokazaly-syly-teroborony-video.htmlРакурс
Сили територіальної оборони оприлюднили унікальне відео бою під Бахмутом на Донеччині. Про це 2 лютого повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.
Унікальні кадри роботи 241-ї бригади Сил територіальної оборони міста Києва під Бахмутом. Сміливість та відвага! — йдеться у повідомленні Страткому ЗСУ.
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