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Ракурс
Унікальне відео бою під Бахмутом показали Сили тероборони

Унікальне відео бою під Бахмутом показали Сили тероборони (ВІДЕО)

2 лют 2023, 09:40
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Сили територіальної оборони оприлюднили унікальне відео бою під Бахмутом на Донеччині. Про це 2 лютого повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.





Унікальні кадри роботи 241-ї бригади Сил територіальної оборони міста Києва під Бахмутом. Сміливість та відвага! — йдеться у повідомленні Страткому ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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