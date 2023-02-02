ВСУ за сутки уничтожили 610 россиян, два танка и систему ПВО рф - Генштаб

https://racurs.ua/n179495-vsu-za-sutki-unichtojili-610-rossiyan-dva-tanka-i-sistemu-pvo-rf-genshtab.html

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Загальні втрати росії за час повномасштабного вторгнення на цей момент складають 129 тис. 30 солдат рф. Про це 2 лютого повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За добу ЗСУ вдалося знищили ще 610 російських окупантів.

Загальні бойові втрати ворожої армії з 24 лютого 2022 року по 2 лютого 2023 року орієнтовно склали: