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ВСУ за сутки уничтожили 610 россиян, два танка и систему ПВО рф - Генштаб
ВСУ за сутки уничтожили 610 россиян, два танка и систему ПВО рф — Генштабhttps://racurs.ua/n179495-vsu-za-sutki-unichtojili-610-rossiyan-dva-tanka-i-sistemu-pvo-rf-genshtab.htmlРакурс
Загальні втрати росії за час повномасштабного вторгнення на цей момент складають 129 тис. 30 солдат рф. Про це 2 лютого повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
За добу ЗСУ вдалося знищили ще 610 російських окупантів.
Загальні бойові втрати ворожої армії з 24 лютого 2022 року по 2 лютого 2023 року орієнтовно склали:
129 тис. 30 солдатів (610 за останню добу);
3 тис. 211 танків (+2);
6 тис. 382 бойових броньованих машин;
2 тис. 212 артилерійських систем (+5);
458 РСЗВ;
222 засоби ППО (+1);
293 літаки;
284 гелікоптери;
1 тис. 951 безпілотник оперативно-тактичного рівня;
796 крилатих ракет;
18 кораблів /катерів;
5 тис. 64 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+3);
200 одиниць спеціальної техніки.
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