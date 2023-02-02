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ЗСУ за добу знищили 610 окупантів, два танки і засіб ППО рф - Генштаб

ЗСУ за добу знищили 610 росіян, два танки і засіб ППО рф — Генштаб

2 лют 2023, 09:19
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Загальні втрати росії за час повномасштабного вторгнення на цей момент складають 129 тис. 30 солдат рф. Про це 2 лютого повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.





За добу ЗСУ вдалося знищили ще 610 російських окупантів.

Загальні бойові втрати ворожої армії з 24 лютого 2022 року по 2 лютого 2023 року орієнтовно склали:

  • 129 тис. 30 солдатів (610 за останню добу);

  • 3 тис. 211 танків (+2);

  • 6 тис. 382 бойових броньованих машин;

  • 2 тис. 212 артилерійських систем (+5);

  • 458 РСЗВ;

  • 222 засоби ППО (+1);

  • 293 літаки;

  • 284 гелікоптери;

  • 1 тис. 951 безпілотник оперативно-тактичного рівня;

  • 796 крилатих ракет;

  • 18 кораблів /катерів;

  • 5 тис. 64 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+3);

  • 200 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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