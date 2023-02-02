ЗСУ за добу знищили 610 окупантів, два танки і засіб ППО рф - Генштаб

https://racurs.ua/ua/n179495-zsu-za-dobu-znyschyly-610-rosiyan-dva-tanky-i-zasib-ppo-rf-genshtab.html

Ракурс

Загальні втрати росії за час повномасштабного вторгнення на цей момент складають 129 тис. 30 солдат рф. Про це 2 лютого повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За добу ЗСУ вдалося знищили ще 610 російських окупантів.

Загальні бойові втрати ворожої армії з 24 лютого 2022 року по 2 лютого 2023 року орієнтовно склали: