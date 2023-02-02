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Ракурс
Городские бои, трофейные «Корнеты» и прогулки Бахмутом показали ВСУ

Городские бои, трофейные «Корнеты» и прогулки Бахмутом показали ВСУ (ВИДЕО)

2 фев 2023, 11:36
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Воїни 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, розповіли про постійні втечі російських окупантів, міські бої, трофейні «Корнети», злагоджену роботу з танками, прогулянки місцевих між позицій і шалені втрати армії воєнних злочинців рф у Бахмуті.





Відео оприлюднила прес-служба 93-ї ОМБр Холодний Яр.

Источник: Ракурс


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