Міські бої, трофейні «Корнети» і “прогулянки” Бахмутом показали ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n179499-miski-boyi-trofeyni-kornety-i-progulyanky-bahmutom-pokazaly-zsu-video.html

Ракурс

Воїни 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, розповіли про постійні втечі російських окупантів, міські бої, трофейні «Корнети», злагоджену роботу з танками, прогулянки місцевих між позицій і шалені втрати армії воєнних злочинців рф у Бахмуті.

Відео оприлюднила прес-служба 93-ї ОМБр Холодний Яр.