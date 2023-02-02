СБУ обвинила руководство Сумской ОВА в хищении средств на восстановление области

https://racurs.ua/n179520-sbu-obvinila-rukovodstvo-sumskoy-ova-v-hischenii-sredstv-na-vosstanovlenie-oblasti.html

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Керівництво Сумської ОВА розкрадало кошти, призначені на відбудову інфраструктури.

Про це повідомила 2 лютого Служба безпеки України. У відомстві заявили, що викрили та блокували масштабну корупційну схему, яку організувало керівництво Сумської обласної військової адміністрації.

Посадовці привласнювали державні кошти, виділені регіону на ліквідацію наслідків бойових дій та обстрілів рашистів, зокрема, на відновлення інфраструктури.

У СБУ повідомили, що чиновники внесли в кошторисну документацію ціни на будматеріали, які у 2−3 рази перевищували ринкові. Їхнє придбання відбувалося через спеціально створені ділками «фірми-прокладки». Під час ремонту лише одного об'єкта вони привласнили 1,4 млн грн.

Наразі за матеріалами СБУ двоє чиновників отримали повідомлення про підозру заступник голови Сумської ОВА і тимчасовий виконувач обов’язків начальника Департаменту капітального будівництва ОВА.

Нагадаємо, що у січні під кадрову «чистку», влаштовану президентом України потрапив й голова Сумської ОВА Живицький.