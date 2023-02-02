Зеленский впервые провел заседание Ставки в новом формате

Президент України Зеленський 2 лютого вперше провів засідання Ставки верховного головнокомандувача у новому форматі. Спочатку був традиційний повний склад, згодом зібралися у вузькому форматі.

У вечірньому зверненні до нації Зеленський розповів, що традиційний повний склад Ставки розглянув ситуацію на фронті: намагання росії посилити тиск на Донбасі, забезпечення армії, підготовка кадрів.

У другій половині дня відбулася додаткова зустріч членів Ставки у вузькому форматі.

Для особливо вагомої розмови. Ми не залишимо без нашої відповіді жодну агресивну дію окупанта. Ворог у специфічній стадії. Коли стратегічно програш росії вже зрозумілий. Але тактично у них ще є ресурс для спроб наступальних дій. Ми ж маємо продовжувати те саме, що робимо. Посилювати нашу стійкість, бути абсолютно єдиними у прагненні забезпечити нашу армію та всіх захисників необхідною зброєю та обладнанням — нам в Україні потрібно говорити одним голосом зі світом щодо постачання для оборони. А також маємо щомісяця відчутно посилювати глобальний тиск на росію, — сказав глава держави.