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Зеленський вперше провів засідання Ставки у новому форматі
Зеленський вперше провів засідання Ставки у новому форматіhttps://racurs.ua/ua/n179524-zelenskyy-vpershe-proviv-zasidannya-stavky-u-novomu-formati.htmlРакурс
Президент України Зеленський 2 лютого вперше провів засідання Ставки верховного головнокомандувача у новому форматі. Спочатку був традиційний повний склад, згодом зібралися у вузькому форматі.
У вечірньому зверненні до нації Зеленський розповів, що традиційний повний склад Ставки розглянув ситуацію на фронті: намагання росії посилити тиск на Донбасі, забезпечення армії, підготовка кадрів.
У другій половині дня відбулася додаткова зустріч членів Ставки у вузькому форматі.
Для особливо вагомої розмови. Ми не залишимо без нашої відповіді жодну агресивну дію окупанта. Ворог у специфічній стадії. Коли стратегічно програш росії вже зрозумілий. Але тактично у них ще є ресурс для спроб наступальних дій. Ми ж маємо продовжувати те саме, що робимо. Посилювати нашу стійкість, бути абсолютно єдиними у прагненні забезпечити нашу армію та всіх захисників необхідною зброєю та обладнанням — нам в Україні потрібно говорити одним голосом зі світом щодо постачання для оборони. А також маємо щомісяця відчутно посилювати глобальний тиск на росію, — сказав глава держави.
Зеленський також пообіцяв подальшу «боротьбу з внутрішнім ворогом».
Я дякую Службі безпеки України, ДБР, Офісу Генерального прокурора і всім тим, хто ще задіяний в очищенні нашої держави. Нові кроки — будуть, — сказав Зеленський.
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