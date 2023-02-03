рф потеряла в Украине 200 тыс. военных. Фото:

https://racurs.ua/n179528-rf-poteryala-v-ukraine-200-tys-voennyh-za-11-mesyacev-voyny-nyt.html

Ракурс

Військові втрати російської федерації у війні з Україною складають майже 200 тис. осіб.

Саме таку кількість солдатів, офіцерів та найманців росія втратила за 11 місяців повномасштабної війни. Ці втрати у вісім разів перевищують американські втрати за два десятиліття війни в Афганістані. Особливо великих втрат російська армія зазнала у боях за Бахмут і Соледар на Донеччині. Про це йдеться в авторській статті газети The New York Times.

При цьому в матеріалі наголошується, що людські жертви навряд чи стануть стримуючим фактором для військових цілей російського диктатора володимира путіна. Зазначається, що у москві готові пожертвувати сотнями тисяч солдатів. Однак велика кількість жертв може підірвати політичну підтримку агресора

Війна ведеться на кшталт боротьби, з якою країна зіткнулася під час Другої світової війни, коли загинуло понад 8 млн радянських солдатів, — йдеться в статті.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков 2 лютого заявив, що новий наступ може розгорнути росія на двох напрямках у роковини повномасштабного вторгнення. Зараз кремль мобілізував 500 тис. російських солдатів.

Джерело: The New York Times