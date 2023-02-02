Резніков: рф може почати наступ на двох напрямках у роковини вторгнення

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Новий наступ може розгорнути росія на двох напрямках у роковини повномасштабного вторгнення. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, який закликав країни НАТО до нової військової допомоги.

Ми не можемо втрачати ініціативу… Думаємо, що, враховуючи те, що вони (росіяни — ред.) живуть символікою, вони можуть щось спробувати навколо 24 лютого… Ми не недооцінюємо нашого ворога, — заявив Резніков в ефірі BFMTV.

З його слів, кремль мобілізував 500 тис. російських солдатів.

Офіційно заявляли про 300 тисяч, але коли ми бачимо війська на кордонах, то, за нашими оцінками, це значно більше, — пояснив міністр оборони.

На думку Резнікова, збройні сили рф «можуть здійснити наступ за двома напрямками: це може бути Донбас, а може бути південь».

Глава Міноборони подякував Франції за надання 12 нових гармат «Цезар».

Він наголосив на необхідності швидкого отримання Україною «повітряних засобів». Резніков попросив навчати українських пілотів на літаках, які, ймовірно, нададуть країни-союзниці.

Нагадаємо, розвідка вважає, що росія готується до нового наступу в лютому-березні і що найближчі кілька місяців можуть бути особливо важкими для України, але вирішальними у війні. Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що не виключає «жодного сценарію в найближчі два-три тижні» і що «головні бої ще попереду».