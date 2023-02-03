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рф втратила в Україні 200 тис. військових. Фото:
рф втратила в Україні 200 тис. військових за 11 місяців війни — NYThttps://racurs.ua/ua/n179528-rf-vtratyla-v-ukrayini-200-tys-viyskovyh-za-11-misyaciv-viyny-nyt.htmlРакурс
Військові втрати російської федерації у війні з Україною складають майже 200 тис. осіб.
Саме таку кількість солдатів, офіцерів та найманців росія втратила за 11 місяців повномасштабної війни. Ці втрати у вісім разів перевищують американські втрати за два десятиліття війни в Афганістані. Особливо великих втрат російська армія зазнала у боях за Бахмут і Соледар на Донеччині. Про це йдеться в авторській статті газети The New York Times.
При цьому в матеріалі наголошується, що людські жертви навряд чи стануть стримуючим фактором для військових цілей російського диктатора володимира путіна. Зазначається, що у москві готові пожертвувати сотнями тисяч солдатів. Однак велика кількість жертв може підірвати політичну підтримку агресора
Війна ведеться на кшталт боротьби, з якою країна зіткнулася під час Другої світової війни, коли загинуло понад 8 млн радянських солдатів, — йдеться в статті.
Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков 2 лютого заявив, що новий наступ може розгорнути росія на двох напрямках у роковини повномасштабного вторгнення. Зараз кремль мобілізував 500 тис. російських солдатів.
Джерело: The New York Times
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