840 оккупантов и самолет уничтожили Силы обороны за сутки. Фото:

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Ракурс

Збройні сили російської федерації та приватні військові компанії втратили в Україні вже майже 130 тис. бійців.

Лише за минулу добу, 2 лютого, були ліквідовані 840 солдатів, офіцерів та найманців. Також були знищені чотири ворожих танки, шість бойових броньованих машин, три артсистеми, дві реактивні системи залпового вогню, літак, безпілотник, чотири автомобілі та дві одиниці спецтехніки. Про це 3 лютого повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 3 лютого 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 129 тис. 870 (+840) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 215 (+4) од,

бойових броньованих машин — 6 тис. 388 (+6) од,

артилерійських систем — 2 тис. 215 (+3) од,

РСЗВ — 460 (+2) од,

засоби ППО — 222 (+0) од,

літаків — 294 (+1) од,

гелікоптерів — 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 952 (+1),

крилаті ракети — 796 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 68 (+4) од,

спеціальна техніка — 202 (+2).

Нагадаємо, газета The New York Times повідомляла, що за 11 місяців повномасштабної війни з Україною військові втрати російської федерації у війні з Україною складають майже 200 тис. осіб. Ці втрати у вісім разів перевищують американські втрати за два десятиліття війни в Афганістані.