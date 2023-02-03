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Российские самолеты и вертолеты остались в беларуси. Фото: «Беларускі Гаюн»
рф не вывела самолеты и вертолеты из беларуси после окончания учений — «Гаюн»https://racurs.ua/n179534-rf-ne-vyvela-samolety-i-vertolety-iz-belarusi-posle-okonchaniya-ucheniy-gaun.htmlРакурс
Російське авіаційне угруповання залишилося на території білорусі після льотно-тактичних навчань російських та білоруських пілотів.
Командування рф не вивело свої літаки на аеродроми постійного базування в росію. При цьому гелікоптери збройних сил білорусі вже почали передислокацію на свої постійні аеродроми. Про це 3 лютого моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила у Telegram.
Не виключено, що виведення російських літаків та гелікоптерів розпочнеться найближчими днями. В іншому випадку це означатиме, що москва вирішила посилити свою постійну авіаційну присутність у білорусі.
Офіційно це може бути оголошено як, наприклад, посилення авіаційної складової регіонального угруповання військ рб та рф, — пишуть спостерігачі.
«Беларускі Гаюн» також поінформував, що не має даних про зміну чисельності угруповання російської армії у білорусі.
Нагадаємо, російська військова авіація прибула до білорусі 9 січня для проведення спільного льотно-тактичного навчання з авіаційними підрозділами, що входять до складу авіаційної компоненти спільного регіонального угруповання військ. Навчання тривали до 1 лютого цього року.
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