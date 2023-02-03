Російські літаки та вертольоти залишилися в білорусі. Фото: «Беларускі Гаюн»

https://racurs.ua/ua/n179534-rf-ne-vyvela-litaky-ta-gelikoptery-z-bilorusi-pislya-zakinchennya-navchan-gaun.html

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Російське авіаційне угруповання залишилося на території білорусі після льотно-тактичних навчань російських та білоруських пілотів.

Командування рф не вивело свої літаки на аеродроми постійного базування в росію. При цьому гелікоптери збройних сил білорусі вже почали передислокацію на свої постійні аеродроми. Про це 3 лютого моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила у Telegram.

Не виключено, що виведення російських літаків та гелікоптерів розпочнеться найближчими днями. В іншому випадку це означатиме, що москва вирішила посилити свою постійну авіаційну присутність у білорусі.

Офіційно це може бути оголошено як, наприклад, посилення авіаційної складової регіонального угруповання військ рб та рф, — пишуть спостерігачі.

«Беларускі Гаюн» також поінформував, що не має даних про зміну чисельності угруповання російської армії у білорусі.

Нагадаємо, російська військова авіація прибула до білорусі 9 січня для проведення спільного льотно-тактичного навчання з авіаційними підрозділами, що входять до складу авіаційної компоненти спільного регіонального угруповання військ. Навчання тривали до 1 лютого цього року.