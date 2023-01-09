До білорусі прибула військова авіація росії

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До білорусі прибула російська військова авіація. Це нібито пов’язано з проведенням спільного льотно-тактичного навчання з авіаційними підрозділами збройних сил білорусі та росії, що входять до складу авіаційної компоненти спільного регіонального угруповання військ.

За повідомленням міноборони білорусі, навчання розпочнуться 16 січня та триватимуть до 1 лютого цього року.

Повідомляється, що авіація вкс росії прибула на аеродроми рб 8 січня. Під час спільних льотно-тактичних навчань будуть залучені всі аеродроми, а також полігони військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони країни.

Базуватися росіяни будуть на авіабазах «Мачулищі» та «Барановичі». Однак, також можуть бути залучити Лідський, Лунінецький та Бобруйський аеродроми.

Окрім літаків та гелікоптерів, росіяни збільшують кількість особового складу своїх військових на території білорусі. Зокрема, 6 та 7 січня сюди прибули два ешелони із щонайменше 1400−1600 російськими військовими.

5 січня Міноборони рб анонсувало спільні льотно-тактичні навчання вс рб і вс рф. За інформацією «Білоруського Гаюна», з 8 по 12 січня в Білорусь очікується прибуття авіаційної складової для цих навчань. На деяких бортах помічали символ Z.