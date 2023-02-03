Вербовка заключенных россиян в ЧВК «Вагнер». Фото:

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Ракурс

Масштаби програми вербування російських зеків до ПВК «Вагнер», ймовірно, значно скоротилися порівняно з піковим періодом між літом та осінню 2022 року.

Федеральна служба виконання покарань росії 31 січня опублікувала звіт з якого випливає, що чисельність ув’язнених у країні становить 433 тис. осіб, що передбачає скорочення на 6 тис. ув’язнених з листопада 2022 року. Однак дані відомства вказують на зменшення на 23 тис. ув’язнених з вересня по листопад. Цій тенденції, ймовірно, сприяло вербування у лави «вагнерівців». Про це повідомляється у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії за 3 лютого.

Також розвідка, посилаючись на непідтверджені дані від українських військових за останні 10 днів, зазначає, що командування рф вже менше покладається на штурмові групи «Вагнера» і тактика «людських хвиль» застосовується все менше.

За словами британців, значна напруженість між ПВК «Вагнером» та міністерством оборони росії проявляється публічно. А конкуренція між фракціями у російській еліті, ймовірно, частково відповідальна за скорочення пропозиції засуджених.

У січні воєнна розвідка Великої Британії повідомляла, що угруповання «вагнерівців» в Україні складає 50 тис. осіб.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни заявляли, що зниження залежності кадрових російських військових від ПВК «Вагнера» у районі Бахмута, ймовірно, скорочує вплив бізнесмена євгена пригожина.