Базу оккупантов уничтожили под Мелитополем. Фото:

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Вибухи під Мелітополем, які прогриміли 2 лютого, призвели до знищення бази окупантів.

Вчора у селищі Новобогданівка Мелітопольського району Запорізької області була знищена нафтобаза. Саме на її території ворог розмістив особовий склад та військову техніку. Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров 3 лютого заявив в ефірі національного телемарафону.

Безумовно, на тій нафтобазі пального не було, бо рашисти його давно вкрали. Однак вони там зберігали техніку і особовий склад, — зазначив чиновник.

Федоров повідомив, що втрати російських військових внаслідок вибухів на нафтобазі становлять сотні поранених. До однієї з установ, яку окупанти перетворили на воєнний госпіталь, привезли вісім вантажівок «КамАЗ» із пораненими.

Нагадаємо, 1 лютого в центрі окупованого Мелітополя гриміли потужні вибухи. ЗМІ повідомляли про щонайменше чотири потужних вибухи. Також була інформація про вибухи на позиціях росіян у Мелітопольському районі.