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Ракурс
Потужні вибухи прогриміли в окупованому Мелітополі. Фото:

Серія потужних вибухів прогриміла в окупованому Мелітополі

1 лют 2023, 22:19
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Центр окупованого міста Мелітополь Запорізької області у середу, 1 лютого, струсонуло від потужних вибухів.





Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram. Журналіст Андрій Цаплієнко написав у Telegram із посиланням на очевидців, що один із прильотів стався на нафтобазі окупантів, виникла велика пожежа.

У Мелітополі гучно! Щойно у центральній частині міста пролунали потужні вибухи. З’ясовуємо деталі, що палає в окупантів, — пише Федоров.

Деякі медіа повідомляють про щонайменше чотири потужних вибухи. А Telegram-канал «Збройні сили України. Війна з окупантами» повідомив й про вибухи на позиціях росіян у Мелітопольському районі.

Також 1 лютого у районі мелітопольського заводу «Рефма», де росіяни розмістили свою базу, виникла масштабна пожежа.

Нагадаємо, 8 січня у Запорізькій області в окупованих Мелітополі та Токмаку прогриміла серія вибухів, після чого російські загарбники підняли в небо свою авіацію. Один із вибухів стався на захопленому заводі «Гідромаш», де військові рф розмістили чергову базу.

Джерело: Ракурс


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